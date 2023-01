Intercettazioni: De Micheli, linea Pd è chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del Pd "sulla riforma di Nordio ci sono state. Magari in maniera timida? Sì, è questo è uno dei problemi del Pd. E' vero che con il tema della responsabilità e del governo, non abbiamo mai approcciato in maniera netta a nessuna delle questioni chiavi, ma sulle intercettazioni la linea del Pd è chiara". Lo ha affermato la deputata del Partito democratico, e candidata alle primarie del Pd, Paola De Micheli, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)