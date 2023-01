Agroalimentare: Lollobrigida, il Nutri-Score è pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di etichettatura per gli alimenti Nutri-Score è “pericoloso” perché condiziona i consumatori e “non li informa”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, da Berlino. L’esponente del governo è nella capitale della Germania per partecipare al Global Forum for Food and Agriculture. Durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino, Lollobrigida ha poi auspicato il superamento del Nutri-Score, un “sistema da lavatrice” per la sua etichetta multicolore. L’esponente di Fratelli d’Italia (Fd’I) ha infine sottolineato che l’etichettatura alimentare NutrInform fornisce informazioni complete su tutta la filiera del prodotto. (Geb)