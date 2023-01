Lazio 2023: verso il voto, il caso Unicusano diventa politico e accende lo scontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di 20 giorni dal voto a irrompere nella campagna elettorale del Lazio è la cronaca, con l'inchiesta a carico dell'università Unicusano che accende il dibattito politico. I vertici dell'università Niccolò Cusano (telematica privata fondata nella Capitale nel 2006) sono finiti sotto inchiesta per una presunta evasione fiscale, contestata dalla Guardia di finanza, che ammonterebbe a oltre 20 milioni di euro. Tra le persone coinvolte, ci sarebbe anche Stefano Bandecchi, fondatore e presidente dell'Università. Ma non solo. Bandecchi è anche coordinatore nazionale di Alternativa popolare, il partito fondato da Angelino Alfano, che giorni fa ha pubblicamente garantito il suo appoggio al candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca. Un caso, quindi, che da giudiziario è diventato anche politico. All'indomani del blitz della Guardia di finanza, gli altri due sfidanti alla carica di governatore - Alessio D'Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5s - hanno chiesto a Rocca chiarimenti sulla vicenda. (segue) (Rer)