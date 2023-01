Lazio 2023: verso il voto, il caso Unicusano diventa politico e accende lo scontro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una risposta che però non non ha convinto del tutto i suoi avversari, tanto che D'Amato è tornato a chiedere Rocca "se Bandecchi sostiene economicamente la sua campagna elettorale. Rocca ha risposto che non è candidato con il centrodestra. Ma la domanda non era questa. Io continuerò a porre questa domanda semplice in maniera garbata e mi aspetto una risposta". Sulla stessa linea la candidata del M5s Donatella Bianchi: "Ciò che sta emergendo è molto grave ed è giusto che i cittadini laziali siano messi al corrente dei fatti, a partire da che tipo di sostegno, economico o politico, Stefano Bandecchi ha garantito o sta garantendo a Rocca per questa campagna elettorale - ha dichiarato Bianchi -. Rocca dice di non voler chiedere passi indietro: Bandecchi è però segretario nazionale di un movimento che supporta la sua candidatura e campagna elettorale. Sappiamo che il centrodestra non è nuovo a casi di conflitto di interessi - ha concluso Bianchi -, però credo che i cittadini del Lazio meritino trasparenza e chiarezza su questa brutta vicenda". A questo punto, la polemica sul "caso Unicusano" potrebbe diventare, con la sanità e il termovalorizzatore di Roma, un nuovo argomento caldo della campagna elettorale che, partita tardi e in sordina, procede spedita verso il voto del 12 e 13 febbraio. (Rer)