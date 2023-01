Ita: Uiltrasporti, ancora nulla di fatto al tavolo di confronto contrattuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur apprezzando l'approccio costruttivo dimostrato in questo incontro dal management della compagnia, le distanze sui temi che riguardano l'adeguamento dei salari al Contratto collettivo nazionale di lavoro e ai livelli pre Covid, sono ancora evidenti". Questo il commento della segreteria nazionale della Uiltrasporti, al termine dell'incontro avuto questo pomeriggio con Ita Airways. "Soprattutto non c'è chiarezza sulle possibili tempistiche per arrivare ad un accordo, ma i lavoratori, che hanno sopportato numerosi sacrifici a livello salariale e contrattuale durante la fase di start up della compagnia, non sono più in condizioni di attendere ancora. La Uiltrasporti - si legge in una nota -, insieme alle altre organizzazioni sindacali ha deciso quindi di avviare le procedure di raffreddamento previste dalle norme vigenti. Auspichiamo che nei prossimi giorni arrivi una convocazione per un nuovo incontro al quale l'azienda si presenti finalmente con risposte soddisfacenti ed esigibili". (Com)