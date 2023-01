Cultura: la Turchia batte il record di ritrovamenti archeologi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sede degli insediamenti più antichi del pianeta, le terre anatoliche attirano l'attenzione per la loro inestimabile ricchezza storica. La Turchia ospita straordinari manufatti storici di antiche civiltà, un numero incalcolabile dei quali è stato riportato alla luce e portato nei musei. Negli ultimi due secoli - riferisce oggi un comunicato stampa - in Anatolia sono stati condotti studi archeologici per illuminare l'eredità culturale dell'umanità e gli scavi sono tuttora in corso in tutto il Paese. La Turchia, pioniera nelle attività di museologia, è anche un esempio di studi archeologici. Nel 2022 sono state svolte 713 attività archeologiche all'interno dei confini del Paese. La Turchia si distingue in questo campo, ospitando scavi in sette regioni, oltre a studi di conservazione e pubblicazioni accademiche. Sostenendo una serie di attività diverse come scavi, rilievi archeologici, georadar geofisici e lavori di pulizia, la Turchia è considerata tra i Paesi più prolifici al mondo in termini di studi archeologici. (segue) (Com)