Cultura: la Turchia batte il record di ritrovamenti archeologi nel 2022 (2)

- Nell'ambito degli studi realizzati nel 2022, sono stati effettuati in totale 249 scavi archeologici, di cui 160 condotti da delegazioni scientifiche turche, 32 da delegazioni scientifiche straniere e 57 condotti sotto la guida delle Direzioni dei musei. Inoltre, sotto la guida delle Direzioni dei musei, sono stati effettuati 187 scavi di salvataggio, 10 scavi di salvataggio in aree a investimento pubblico e 89 scavi di perforazione. La Turchia è anche il punto focale dell'archeologia marittima, con relitti di navi e opere d'arte risalenti all'antichità. Nel Paese sono stati effettuati sette scavi marini e tre studi di ricerca. Oltre agli scavi effettuati in tutta la Turchia nel corso dell'anno, il numero totale di attività archeologiche nel Paese ha raggiunto le 713 unità, con sondaggi di superficie, georadar geofisici e lavori di pulizia in corso. A seguito di studi meticolosi, circa 10.500 reperti storici sono stati portati nei musei. (segue) (Com)