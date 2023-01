Cultura: la Turchia batte il record di ritrovamenti archeologi nel 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Simposio internazionale sugli scavi, la ricerca e l'archeometria, che si tiene ogni anno ininterrottamente dal 1979, si è svolto a Denizli con la collaborazione del ministero della Cultura e del Turismo, dell'Università di Pamukkale e del Comune metropolitano di Denizli. L'evento ha attirato numerosi scienziati e studenti locali e stranieri. Mentre la pianificazione e la valutazione degli studi sul campo per il 2023 sono in corso, si prevede che circa 750 attività archeologiche saranno intraprese nel 2023, per trasferire la ricchezza storica della Turchia alle generazioni future. (Com)