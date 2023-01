Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piemonte:Ore 9:30, Spinetta Marengo (AL), Marengo Museum, gli assessori Poggio e Protopapa partecipano all’incontro “Accademia di Lionismo - Conoscere per meglio servire”Ore 10, Torino, Hotel NH, l’assessore Gabusi partecipa all’assemblea “Uncem incontra il Governo e Parlamentari (assemblea aperta - Dialogo con sindaci e amministratori)”TorinoOre 20:30, Conservatorio Giuseppe Verdi, Via Mazzini 11: l'assessore Purchia assiste al concerto di beneficenza "Una vita per il jazz" in ricordo di Sergio RamellaOre 21, Conservatorio, Via Mazzini 11: l'assessora Salerno assiste al concerto jazz(Rpi)