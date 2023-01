Sanità: FdI, De Luca ci risparmi il suo avanspettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca continua a raccontare barzellette, più che un presidente di Regione sembra un comico d'avanspettacolo lanciando allarmi infondati e pretestuosi. Spiace rovinare le sue gag social ma non è in atto alcun tentativo di sovvertire il servizio sanitario italiano che è e resta universalistico. Il ministro Schillaci ha ribadito più volte il valore del servizio sanitario pubblico e si sta impegnando per superare eventuali disuguaglianze territoriali e disparità di trattamento per i cittadini proprio nel nome dei principi di universalità, equità e uguaglianza della nostra sanità che non ha nulla a che vedere con quella degli USA. De Luca ci risparmi il suo inutile varietà e se proprio non sa come impiegare il proprio tempo, faccia le sue dirette social con qualche ricetta di cucina. Sarebbe certamente più utile". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Affari sociali della Camera, Imma Vietri, rispondendo al governatore Vincenzo De Luca. (Ren)