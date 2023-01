Brasile: ministro Difesa, nessun coinvolgimento diretto Forze armate in attacco a istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è stato coinvolgimento "diretto" delle Forze armate nell'attacco alle istituzioni del Brasile dello scorso 8 gennaio. Lo ha detto il ministro della Difesa brasiliano, José Mucio Monteiro, al termine di una riunione tra il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e i vertici delle Forze armate nazionali. "In base a quello che ho capito, non c'è stato un coinvolgimento diretto delle Forze Armate. Ora, se qualche elemento ha partecipato a titolo individuale, ne risponderà come cittadino", ha detto Monteiro alla stampa a margine dell'incontro al palazzo presidenziale del Planalto. "I militari sono consapevoli e concordano sul fatto che prenderemo misure. Ovviamente, dobbiamo stare attenti a provare che le accuse siano corrette e le condanne siano giuste. Ma tutto sarà chiaro a tempo debito", ha aggiunto, evidenziando che i militari sono "in attesa" della presentazione di prove di possibili violazioni delle regole della carriera militare per prendere provvedimenti contro i propri appartenenti. In ultimo, Monteiro ha affermato di non aver "alcun dubbio" in merito a un eventuale nuovo attacco alle istituzioni. "Non ci sarà, anche perché le Forze armate saranno in grado di anticiparli", ha affermato. (segue) (Brb)