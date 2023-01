Autonomia: F. Sala (FI), la scuola pubblica funzionerà meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola pubblica funzionerà meglio grazie all'Autonomia: questa è la verità, le altre sono solo bugie raccontate per prendere in giro i cittadini durante la campagna elettorale. Con l'Autonomia potremo, infatti, organizzare meglio il dimensionamento e l'assegnazione degli organici o l'organizzazione amministrativa delle scuole. Per non parlare della possibilità di assumere direttamente tramite bando gli insegnanti precari. Non è forse una priorità questa? Non è forse una priorità garantire continuità didattica ai nostri studenti, in tutta Italia, e stabilità agli insegnanti? Chi non vuole l'Autonomia, non vuole questi miglioramenti". Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia ed ex assessore all'Istruzione di regione Lombardia, rispondendo alle accuse mosse dai partiti dell'opposizione, in particolare dal partito democratico, contro l'Autonomia differenziata. "La scuola è una e unica in tutta Italia e così rimarrà. Non è che con l'Autonomia avremo ordinamenti con materie regionali, non avremo il corso di milanese o il lombardo al posto dell'italiano o corsi differenziati rispetto al resto d'Italia. Chi crede questo, mi spiace, ma parla senza sapere" ha detto Sala, che ha poi voluto chiarire: "Con l'Autonomia non togliamo soldi a nessuna Regione e non diamo meno soldi allo Stato centrale. Né tantomeno dividiamo l'Italia favorendo una zona piuttosto che un'altra. Semplicemente chiediamo che le Regioni possano gestire in autonomia, appunto, le risorse che lo Stato destina loro in alcuni settori. Questo senza chiedere un euro in più, ma ottimizzando le risorse ed eliminando eventuali sprechi o assurdi vincoli burocratici. Quello che l'opposizione non riesce - o non vuole - capire è che questo meccanismo sarà un'opportunità vincente per ogni Regione d'Italia". (Rin)