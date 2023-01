Brescia Bergamo: Capitale della cultura 2023, due città che cooperano ed escono più forti dalla crisi covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una collaborazione stretta e intensa tra due città che fino a ora hanno poco spesso cooperato, che risponde nel migliore dei modi alla tragedia della pandemia che tanto ha colpito i territori di Brescia e Bergamo. Questo quanto emerso dall’inaugurazione di Bergamo e Brescia capitale della cultura 2023, che si è tenuta in contemporanea questa sera al teatro Donizzetti di Bergamo e al teatro Grande di Brescia. All'evento erano presenti a Brescia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e, a Bergamo, il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Dai palchi dei due teatri si sono alternati a Brescia il sindaco Emiliano Del Bono, l’assessore alla cultura del Comune di Brescia Laura Castelletti, il presidente della Regione Attilio Fontana. A Bergamo, il sindaco Giorgio Gori e l’assessore alla cultura Nadia Ghisalberti. “La cultura è una grande ricchezza. Nasce dalla vita, dalla comunità, dalla natura che la ospita, e poi ritorna alle persone, alle generazioni successive, come linfa, come civiltà, come genio e valore”, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo poi che la cultura non è “un ambito separato dell’attività umana, quasi un suo sovrappiù. È il sapere conquistato dall’esperienza. È il pensiero che si costruisce nello studio, nel confronto, nella ricerca, nel lavoro. È l’emozione del rappresentare la vita, è un arricchimento dei valori che caratterizzano l’umanità”. (segue) (Rem)