Brescia Bergamo: Capitale della cultura 2023, due città che cooperano ed escono più forti dalla crisi covid (2)

- La scelta di indicare Brescia e Bergamo come Capitali della cultura italiana per il 2023, ha ricordato il ministro Sangiuliano, è volta a “dare un forte segnale di rilancio, orgoglio, prospettiva, dopo la pandemia da Covid-19 che aveva colpito così tragicamente le due province”. “È nostro dovere ripartire proprio da luoghi simbolo, come lo sono Bergamo e Brescia, simbolo ieri della sofferenza in tempo di Covid, che diventano oggi il simbolo di un nuovo risorgimento che passa attraverso la bellezza”, ha aggiunto il ministro. “Grazie al contributo di tutti abbiamo cercato di comporre il disegno di un territorio in movimento verso il futuro, un territorio con due capoluoghi che diventano una sola capitale”, ha commentato il sindaco Gori. “Un territorio – ha sottolineato il primo cittadino bergamasco - che riconosce la cultura - in tutte le sue espressioni, da quella artistica a quella scientifica, da quella industriale a quella della solidarietà - come il dono più grande che si può fare ad una persona. Perché cultura è sinonimo di libertà e di emancipazione: il miglior antidoto alla paura, allo spaesamento e alla tristezza: per questo è importante che sia accessibile a tutti”. “Il titolo che abbiamo voluto dare a questo grande progetto – ha spiegato Gori - è ‘La città illuminata’, pensando proprio alla cultura come ad una luce che ci aiuta ad affrontare i grandi cambiamenti del nostro tempo, a comprenderli e a non sentircene sopraffatti: la luce della conoscenza. Ma ‘lluminata’ può significare anche ‘aperta’, ‘di ampie vedute’, come vogliamo che siano le nostre città: accoglienti, in grado di riconoscere le differenze come un valore. E “Illuminata” è la comunità cittadina che nei momenti difficili ci appare come un faro, un punto di riferimento e di approdo. Così vogliamo che siano le nostre città”. (segue) (Rem)