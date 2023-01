Brescia Bergamo: Capitale della cultura 2023, due città che cooperano ed escono più forti dalla crisi covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pronti ad accogliere e le nostre città conoscono bene il valore e il senso dell'accoglienza” che è “la cultura della cura, quella che abbiamo trovato nei giorni bui della pandemia e che ci ha permesso di non sentirci troppi soli", ha aggiunto il sindaco Del Bono, sottolineando che le due città sono state e saranno anche "laboratori di umanità e di tenerezza” abituate “all'operosità, alla durezza e alla fatica del lavoro, ma che hanno coniugato la concretezza dell'azione con l'umanità della presa in carico" e nella tragedia della pandemia “hanno individuato la strada per uscirne più forti”. Organizzare Bergamo Brescia capitale della cultura ha richiesto di “legare due città meravigliose, ciascuna con le sue tradizioni, il suo modo di lavorare, che per qualche ragione non si erano davvero mai incontrate. Non è stato facile e in molti si chiedevano se sarebbe stato davvero possibile”, ha evidenziato l’assessore Ghisalberti. “E’ una ribalta che non ci spaventa. Tutt’altro. E’ una sfida che ci entusiasma, che sprigiona energia”, ha dichiarato invece l’assessore Castelletti. “Arriviamo a questo giorno forti non solo del grande lavoro svolto da più di due anni a questa parte – ossia dal giorno della designazione – ma soprattutto - ha chiarito - consapevoli delle nostre potenzialità e della capacità di Brescia, e di Bergamo, di poter dare atto a ognuna di esse”, ha aggiunto. "La Capitale della Cultura 2023 è un’opportunità di promozione delle realtà locali, come di progresso sociale ed economico a vantaggio dell’intero territorio regionale. Un’occasione unica che Regione Lombardia ha ritenuto di cogliere prontamente e di valorizzare. Nella consapevolezza che le due città sapranno portare un valore aggiunto e un modello valido per l’intero Paese", ha invece detto il presidente della Lombardia Fontana. (segue) (Rem)