Brescia Bergamo: Capitale della cultura 2023, due città che cooperano ed escono più forti dalla crisi covid (4)

- Grande attenzione dei relatori è stata dedicata anche alla ripresa post covid, che ha colpito duramente in particolare la città di Bergamo nel 2020. Le due città, ha sottolineato il presidente della Repubblica Mattarella, “hanno saputo reagire, dando vita, e alimentando con i loro valori, quel modello di solidarietà che ha consentito di affrontare la crisi”. “Il Presidente Mattarella sa molto bene, per esserci stato così vicino, della catastrofe che si è abbattuta sulle due città tra gennaio e aprile del 2020. Se da lì siamo ripartiti lo dobbiamo al Paese intero. Ai Sindaci che nel 2020 hanno ritirato la loro candidatura, al Parlamento che all’unanimità ha votato per le nostre due città: è stato come se il Paese tutto e le sue istituzioni avessero deciso di prendersi cura di noi. Questa Capitale, forse più di altre, è la Capitale che il Paese ha scelto”, ha anche sottolineato a riguardo l’assessore Ghisalberti. Brescia e Bergamo dimostrano “di saper fare della dolorosa parentesi della pandemia un atto di coraggio e amore per il territorio, un gesto di apertura al futuro. Nel dialogo, nella reciproca contaminazione, nel creare nuove alleanze, iniziative e progetti strategici e di visione”, ha invece rimarcato il presidente della Regione Fontana. In fine, il capo di Stato ha anche dedicato un pensiero all’Ucraina. “Stiamo rivivendo in Europa la tragedia della guerra, che speravamo fosse riposta per sempre negli archivi della storia dopo gli orrori che abbiamo allora conosciuto”, ha infatti ricordato Mattarella. (Rem)