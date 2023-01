Italia-Ecuador: segretaria generale Iila riceve ministro Esteri Holguin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale dell'Istituto italo latino americano (Iila), Antonella Cavallari, assistita dal direttore esecutivo Rossi, ha incontrato oggi presso la sede dell'Iila, il ministro degli esteri dell'Ecuador, Juan Carlos Holguin, accompagnato dall'ambasciatore dell'Ecuador in Italia, Miguel Falconí Puig e dai suoi più stretti collaboratori. Lo riferisce un comunicato dell'Iila. Il ministro Holguin, di ritorno da Davos, ha commentato positivamente l'attuale situazione politica nella regione, menzionando la forte volontà del presidente brasiliano Lula di proteggere l'Amazzonia e rivitalizzare gli strumenti di integrazione regionale. Riguardo all'emergenza ambientale, ha ricordato il pericolo costituito dalle miniere illegali nella zona di Zaruma. La segretaria generale ha quindi proposto di lavorare insieme per individuare le iniziative più adatte a rispondere contemporaneamente all' esigenza di tutela ambientale e alle necessità economiche della popolazione residente, al fine di evitare che diventino preda delle organizzazioni criminali. (segue) (Com)