Italia-Ecuador: segretaria generale Iila riceve ministro Esteri Holguin (2)

- Sono stati poi ricordati i numerosi progetti che Iila sta realizzando nel Paese: dalla giustizia e sicurezza allo sviluppo economico sostenibile; dalla tutela del patrimonio artistico/culturale alla cooperazione scientifica e sanitaria. Il ministro Holguin ha espresso particolare gratitudine per i significativi risultati che Iila ha ottenuto soprattutto in materia di giustizia e sicurezza negli ultimi due anni: più di 70 iniziative rivolte al rafforzamento dello Stato di diritto attraverso il Programma Falcone-Borsellino e i programmi europei EL PAcCTO, Eurofront e Copolad III, tra queste di rilievo la formazione di ben 1400 guardie penitenziarie destinate a fronteggiare le cruente rivolte che da mesi stanno minando la sicurezza delle carceri ecuadoriane. Proprio a seguito del successo di tali progetti il presidente della Repubblica dell'Ecuador Guillermo Lasso aveva richiesto direttamente il sostegno dell'Iila per la gestione dell'emergenza penitenziaria ottenendo l' anno scorso un apposito programma finanziato dal Foreing Partenership Instrument della UE ed eseguito da Iila. (segue) (Com)