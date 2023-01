Italia-Ecuador: segretaria generale Iila riceve ministro Esteri Holguin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' infine stata fornita al ministro una scheda dei progetti di cooperazione in corso, che riportano i risultati ottenuti nell'ambito del sostegno alle imprese (attraverso la partecipazione del paese andino al tradizionale Foro PyMES, l'organizzazione di un apposito Foro imprenditoriale Italia Ecuador e l'attiva partecipazione di aziende e istituzioni ecuadoriane a varie Fiere di settore in Italia), l'ottima collaborazione in ambito scientifico: dallo spazio, settore nel quale Iila ha favorito i contatti tra l' italiana D-Orbit e l' ecuadoriana Astralint che hanno firmato un accordo di collaborazione, all'alta formazione nel campo pediatrico, grazie all' accordo in essere tra IILA e Ospedale Bambin Gesù di Roma, che ha formato 40 medici ecuadoriani in neurochirurgia dell' epilessia, alla recente assegnazione del Premio Iess per scrittori emergenti under 35 all'opera prima "Fiebre de carnaval" della scrittrice ecuadoriana Yuliana Ortiz Ruano che grazie a Iila sarà tradotto in italiano e pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Sur. (Com)