- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha ricevuto una multa dopo essere stato sorpreso a non indossare la cintura di sicurezza. La polizia del Lancashire ha emesso l'avviso dopo che il premier è apparso senza cintura in un video su Instagram. Sunak si è scusato per le sue azioni, dicendo di aver commesso un "piccolo errore" di giudizio. (Rel)