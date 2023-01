Brescia Bergamo: Tremaglia (Fd'I), dedichiamo il traguardo alle vittime del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura dell'anno di Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura è un traguardo ideato quando sembrava impossibile, nel momento più buio della pandemia, per questo è da dedicare anzitutto alle vittime del Covid-19". Lo afferma in una nota il deputato bergamasco di Fratelli D'Italia, Andrea Tremaglia. "Un grande plauso anche a tutti i sindaci delle nostre province - prosegue - presenti oggi nei due teatri e tramite loro ai cittadini che rappresentano, perché non c'è cultura senza comunità e loro ne sono stati i custodi in questo periodo tragico. Ringrazio inoltre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la loro presenza e il loro sostegno". "La cultura è cura di sé, del prossimo, delle eredità del passato; ma è anche slancio fiducioso verso il futuro. L'inaugurazione di Bergamo e Brescia capitali italiane della Cultura 2023 sia un segnale di speranza non solo per i nostri territori, ma per tutta l'Italia", conclude. (Com)