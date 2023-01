Ucraina: Casa Bianca, ci sono tensioni tra ministero della Difesa russo e mercenari del Gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa si sta affidando sempre di più ai mercenari del Gruppo Wagner, fondato dall’oligarca Evgenij Prigozhin, alla luce delle difficoltà riscontrate dalle Forze armate nel quadro della guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo in possesso di informazioni di intelligence che dimostrano come ci siano crescenti tensioni tra il ministero della Difesa russo e il Gruppo Wagner, che si sta qualificando sempre di più come un rivale per i vertici militari di Mosca”, ha detto, aggiungendo che lo stesso Prigozhin ha pubblicamente criticato la gestione della campagna militare russa in Ucraina da parte del ministero della Difesa, che avrebbe invece “forti riserve” sui metodi di reclutamento del gruppo di mercenari, e in particolar modo sul crescente ricorso a detenuti da impiegare al fronte. (Was)