Ucraina: Lollobrigida, tutti vogliamo la pace, ma non c’è senza giustizia

- Tutti vogliono la pace in Ucraina, ma “non c’è pace senza giustizia”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, da Berlino dove parteciperà a al Global Forum for Food and Agriculture. Durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia nella capitale tedesca, l’esponente del governo ha aggiunto che la guerra tra Russia e Ucraina “può finire soltanto con il rispetto della libertà del popolo ucraino e del diritto internazionale”. Lollobrigida ha, infine, ribadito la “completa solidarietà” dell’Italia all’Ucraina. (Geb)