Lazio 2023: Berlusconi, elezioni importanti per confermare successo centrodestra alle Politiche

21 luglio 2021

- Le elezioni regionali nel Lazio del prossimo 12 e 13 febbraio "sono importanti per i cittadini della Regione che hanno diritto di essere governati meglio dopo tanti anni di immobilismo delle Giunte della sinistra. Sono elezioni decisive per l’intera nazione, perché il Lazio è una delle Regioni più importanti del nostro Paese. E sono importanti anche per la politica italiana, perché si tratta di confermare e consolidare il successo del centrodestra alle elezioni politiche". Lo ha detto al Tg4 il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.(Rin)