Brasile: attacco alle istituzioni, Corte suprema chiede indagine sul nipote di Bolsonaro

- Il giudice della Corte suprema federale (Stf) del Brasile, Rosa Weber, ha chiesto alla Procura generale della Repubblica (Pgr) di indagare su Leonardo Rodrigues De Jesus, conosciuto come Leo Indio, nipote dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il 39enne ha partecipato all'assalto ai palazzi del potere di Brasilia l'8 gennaio, culminata con il danneggiamento degli edifici di presidenza, parlamento e Corte suprema. Leo Indio ha partecipato in prima linea ai fatti, come dimostrato dalle stesse pubblicazioni del nipote del presidente sui profili delle reti sociali. De Jesus cugino è di Flavio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, figli del primo matrimonio di Bolsonaro. Nel 2022 si è candidato a deputato nel Distretto federale per il Partito liberale (Pl), ma non è stato eletto. Nel corso del mandato presidenziale di Jair Bolsonaro, Leo Indio è stato assistente parlamentare del senatore Chico Rodrigues. L'ex senatore fu arrestato a ottobre 2020 nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di corruzione sulle forniture sanitarie per lo stato di Roraima. Rodrigues fu immortalato dalle telecamere degli inquirenti mentre nascondeva denaro di presunte mazzette negli slip.(Brb)