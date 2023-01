Ucraina: Casa Bianca, Corea del Nord continua a fornire armi ai mercenari russi del Gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord sta continuando a rifornire i mercenari russi del Gruppo Wagner di armi e munizioni da impiegare nel quadro della guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “A causa delle sanzioni internazionali, la Russia si sta rivolgendo sempre di più ad altri Paesi per ottenere armi e munizioni: tra queste nazioni figura anche la Corea del Nord, i cui funzionari hanno falsamente negato le accuse”, ha detto. Kirby ha anche mostrato alcune immagini satellitari che mostrano come, il 18 novembre 2022, cinque vagoni ferroviari siano partiti dalla Russia verso la Corea del Nord, su cui il giorno seguente sono stati caricati diversi container. “Le forniture consegnate al Gruppo Wagner non hanno cambiato le dinamiche del conflitto sul campo, ma siamo certi che la Russia continuerà a ricevere armamenti dalla Corea del Nord: una dinamica che condanniamo con fermezza”, ha concluso. (Was)