Balcani: Tajani, Italia e Turchia lavorano per stabilizzare regione

- Italia e Turchia lavorano per cercare di stabilizzare la regione dei Balcani. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa ad Ankara con l’omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu. “Ci sono militari italiani e turchi impegnati per fare in modo che non peggiori la situazione ai confini tra Kosovo e Serbia. La Nato con questo dispiegamento di forze sta riuscendo a ridurre il confitto”, ha dichiarato Tajani. “Restiamo impegnati affinché si possa ad arrivare ad avere soluzioni positive. Dalla stabilità regione dipendono altre scelte”, ha osservato il ministro.(Res)