Kosovo: ministra Esteri Gervalla, “minacce di guerra” della Serbia contro la regione

- La ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, ha ammonito contro “le minacce provenienti dalla Serbia” alla pace e alla stabilità della regione dei Balcani occidentali. In una conferenza stampa tenuta a Pristina con l’omologa slovena Tanja Fajon, Gervalla ha affermato che la situazione nella regione “rimane complicata” a causa della guerra in Ucraina e delle questioni irrisolte all’interno della regione stessa. "Senza le necessarie pace e stabilità, e senza un'Europa che includa tutta l'Europa, le sfide rimarranno le stesse. La nostra regione si trova in una fase pericolosa della storia europea. Anche la Slovenia è membro della Nato e il Kosovo non ha mai nascosto la sua aspirazione ad aderire alla Nato", ha affermato Gervalla. La ministra ha aggiunto che la Serbia è “il più stretto alleato e rappresentante della Russia” nell’area dei Balcani occidentali. "Le minacce di guerra fatte dalla Serbia alla nostra regione richiedono una risposta unificata", ha concluso Gervalla.(Alt)