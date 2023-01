Serbia: Vucic, nessuno della formazione Wagner era sulle barricate in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha smentito che fossero presenti dei membri della formazione paramilitare russa Wagner sulle barricate in Kosovo. Il capo dello Stato ha poi affrontato il tema delle “pressioni dall’estero” sul Paese. Vucic ha detto di “non temere se i cluster (del processo di adesione all'Ue) verranno aperti” o se a Bruxelles tratteranno la Serbia "come la Turchia", perché "non lasceranno entrare nessuno nell'Ue" prima della Serbia secondo il presidente. Vucic ha detto di temere invece un possibile ritiro degli investimenti, ricordando che quelli europei in Russia “sono stati ritirati molto rapidamente” anche se erano molto maggiori di quelli effettuati nel Paese balcanico. (segue) (Seb)