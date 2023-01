Serbia: fondatore gruppo Wagner, non abbiamo contatti e non siamo presenti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo paramilitare russo Wagner non è mai stato in Serbia e non ha avuto contatti con Belgrado. Lo ha affermato il fondatore del gruppo, Yevgeny Prigozhin, ripreso dall'agenzia di stampa belgradese "Fonet". "Al momento, non ci sono cittadini serbi nella Wagner, e non ce ne sono da molto tempo. Ecco perché tutte le voci che circolano sull'interazione tra il gruppo Wagner e la Serbia non hanno fondamento", ha detto Prigozhin. Riguardo alle accuse secondo cui i membri dello stesso gruppo militare sarebbero stati recentemente presenti presso le barricate erette dai serbi nel nord del Kosovo, Prigozhin ha affermato che "i serbi stanno affrontando molto bene i loro problemi da soli e non hanno bisogno del nostro aiuto". Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha inviato ieri un messaggio "agli amici russi" ricordando che reclutare serbi per conflitti all'estero è contro le leggi di Belgrado, intervenendo così sulle voci di un reclutamento di cittadini serbi da parte della Wagner. (Seb)