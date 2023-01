Serbia: presidente Vucic, da noi si vuole riconoscimento Kosovo e sanzioni a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si vuole dalla Serbia il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e le sanzioni alla Russia e a nessuno interessa più un punto diverso. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic da Davos in Svizzera, dove partecipa al World Economic Forum. Lo riporta la stampa locale. Vucic ha affermato che per la Serbia si prospettano tempi difficili, soprattutto considerando la conversazione avuta oggi con il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. "Nessuno vuole sentire o vedere più che c'è un punto di vista diverso, l'unica cosa che interessa è un Kosovo indipendente e le sanzioni alla Russia, non c'è un'opposizione. Abbiamo un anno decisivo e cruciale davanti a noi, uno dei più difficili della nostra storia moderna sia in termini politici ed economici che in ogni altro senso", ha detto il presidente serbo. (segue) (Seb)