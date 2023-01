Montenegro: premier Abazovic, Parlamento faccia la sua parte ed elegga giudici di Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha assolto i suoi compiti, il Parlamento faccia ora la sua parte. Lo ha dichiarato il premier montenegrino Dritan Abazovic, riferendosi alla non ancora avvenuta elezione dei mancanti 4 giudici della Corte costituzionale del Paese balcanico. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", la quale sottolinea che Abazovic ha incontrato oggi a margine del World Economic Forum di Davos in Svizzera, il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. "Il Montenegro deve prendere al più presto le decisioni che i cittadini e i partner dell'Ue si aspettano da noi per rendere funzionale la Corte costituzionale. Il governo ha adempiuto ai suoi compiti, ci aspettiamo che anche il Parlamento faccia la sua parte. L'Ue è la principale priorità di politica estera del Paese e il Montenegro rimane sulla buona strada", ha scritto Abazovic su Twitter. Intanto continuano le udienze nel Parlamento del Montenegro dei 26 candidati che si sono proposti, e soddisfano i requisiti legali, per essere eletti a giudici della Corte costituzionale e quattro di loro oggi si presentano davanti alla commissione Costituzionale. (Seb)