Kosovo-Serbia: Stano, Ue esorta parti a rispettare accordo raggiunto sulle targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta esortando tutte le parti interessate a rispettare pienamente e incondizionatamente l'accordo e il relativo regolamento raggiunto il 23 novembre dello scorso anno, con il quale sia il Kosovo che la Serbia hanno concordato misure specifiche per quanto riguarda le targhe. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Il Kosovo si è astenuto da qualsiasi ulteriore azione esecutiva nei confronti dei proprietari di veicoli con targa KM, mantenendo di fatto lo status quo fino a quando la questione non sarà risolta nell'ambito del dialogo, e la Serbia non ha emesso nuove targhe KM", ha aggiunto Stano. "Abbiamo preso atto della decisione della Serbia del 6 dicembre scorso di non rinnovare le targhe KM", ha proseguito nel suo intervento, affermando che il rinnovo dell'assicurazione e delle ispezioni tecniche dei veicoli (revisione), riguarda le auto e non può essere considerato come un rinnovo della targa. "Ancora una volta, esortiamo tutte le parti interessate a rispettare l'accordo e a concentrarsi sulla normalizzazione delle loro relazioni sulla base della proposta dell'Ue. Qualsiasi questione sull'interpretazione di quanto concordato il 23 novembre, dovrebbe essere discussa nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue e non attraverso azioni non coordinate sul campo, che potrebbero destabilizzare ulteriormente la già fragile situazione", ha concluso Stano. (Beb)