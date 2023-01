Serbia: presidente Parlamento incontra ambasciatore russo, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale della Serbia, Vladimir Orlic, ha incontrato oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui i due hanno scambiato opinioni sui rapporti bilaterali e sulla cooperazione parlamentare tra i Paesi. Orlic ha ringraziato Bocan-Harchenko per il sostegno che la Russia fornisce alla Serbia riguardo al Kosovo, e soprattutto per la sua reazione personale agli ultimi attacchi di matrice etnica contro i serbi in Kosovo. (Seb)