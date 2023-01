Fvg: Confcommercio, vendite immobiliari in crescita del 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il settore immobiliare in Friuli Venezia Giulia è cresciuto del 6 per cento. Un trend che nei centri storici con ristrutturazioni e nuove costruzioni tocca punte del 27 per cento a Udine, del 20 per cento a Trieste e del 10 per cento a Gorizia e Pordenone. Sono i dati presentati oggi a Trieste dall’osservatorio della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (Fimaa) di Confcommercio. "Dopo la pandemia, la guerra, i costi generali alle stelle, i tassi dei mutui in rialzo. Il momento rimane complicato, ma il nostro si è confermato un mercato sano. E, dopo il +30 per cento del 2021, anno da record in reazione al Covid, siamo riusciti a salire ulteriormente - ha detto il presidente regionale di Confcommercio Fimaa, Andrea Oliva -. L’inflazione ha chiari effetti sul desiderio di investire e di proteggere il denaro e l’esperienza coronavirus ha determinato la ricerca di spazi abitativi più tranquilli, numerosi in una regione piccola e con mete che si raggiungono in breve tempo". Nel 2022, è cresciuto soprattutto l’interesse degli stranieri, non più limitato ai soli austriaci e alle località balneari. L’acquisto di immobili turistici sul mare si è allargato soprattutto su Trieste, ma i compratori esteri appaiono oggi interessati anche a Gorizia e al Collio. Gli austriaci sono in prima fila, seguiti da tedeschi, serbi e qualche ungherese. Nel capoluogo regionale, vista la richiesta, la velocità di vendita è tra le più alte d’Italia. Con un mercato in movimento, i clienti trovano però sempre meno immobili da poter acquistare tanto da determinare un calo dell’offerta di case in affitto su scala regionale, "perché la ripresa del turismo post pandemia ha indirizzato questo settore su locazioni brevi e a uso vacanza"., ha affermato Oliva. A Gorizia la vendita media è passata da 6-8 mesi a 3-6 mesi, mentre a Udine gli immobili di nuova costruzione o ristrutturazione totale del centro storico hanno subito un aumento del 27,5 per cento rispetto al 2021, toccando i 5.000 euro a metro quadro. (Frt)