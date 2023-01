Milano: De Corato (Fd'I), automobilisti 'agnelli sacrificali' per aumento prezzo Area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Area C, nel capoluogo lombardo, potrebbe arrivare a costare 8,50 euro ad ingresso, contro gli attuali 5. Tutto ciò è assurdo perché, la Giunta di centrosinistra, con questi continui e inutili provvedimenti, ha scelto gli automobilisti milanesi come 'agnello sacrificale'. Come se non bastasse sono previsti aumenti anche per i pass sosta dei residenti. Tutto ciò è pura contraddizione". Lo afferma in una nota l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, intervenendo in merito alla possibilità di aumento del costo d'ingresso di Area C. Dal 2011 ad oggi, infatti, il costo del biglietto per l'utilizzo della Metropolitana a Milano è passato da 1 euro, ultima cifra che pagavano gli utenti quando al governo della città c'era il Centrodestra, agli attuali 2,20 euro! Tutto ciò è vergognoso! Queste scelte ideologiche e assurde, l'Amministrazione di Centrosinistra, le ha attuate per mettere le mani nelle tasche degli automobilisti milanesi per provare a coprire i buchi di bilancio che si trova! Al Candidato Majorino, che tace al riguardo e dice di essere fan dell'attuale Sindaco, dico che semmai dovesse essere eletto come Presidente della Lombardia, sarebbe un'altra "mannaia" per tutti gli automobilisti milanesi e lombardi»! (Com)