Tanzania: Uber riprende i servizi dopo sospensione di nove mesi

- La compagnia di trasporto passeggeri Uber ha ripreso i suoi servizi in Tanzania dopo una sospensione di nove mesi dovuta alle modifiche di legge apportate dal governo. Ad aprile, riferiscono i media locali, l'authority dei trasporti aveva limitato le commissioni che Uber addebita ai suoi autisti al 15 per cento rispetto al precedente 33 per cento, ma dopo lunghi colloqui fra le parti queste sono state fissate al 25 per cento. "Siamo entusiasti di iniziare l'anno con una nota così positiva rientrando nel mercato tanzaniano", ha dichiarato Uber in una nota. (Res)