Brescia-Bergamo: assessore Castelletti, ribalta che non ci spaventa, siamo pronti

- “E’ una ribalta che non ci spaventa. Tutt’altro. E’ una sfida che ci entusiasma, che sprigiona energia”. Lo ha affermato l’assessore alla cultura del Comune di Brescia, Laura Castelletti, in occasione della cerimonia d’inaugurazione di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023, al teatro Grande di Brescia. “Arriviamo a questo giorno forti non solo del grande lavoro svolto da più di due anni a questa parte – ossia dal giorno della designazione – ma soprattutto - ha chiarito - consapevoli delle nostre potenzialità e della capacità di Brescia, e di Bergamo, di poter dare atto a ognuna di esse”. Questo risultato Brescia, così come Bergamo, l’ha raggiunto “grazie ad anni di lavoro e di impegno costante, volto ad un obiettivo comune e duraturo: costruire, e vivere, una città internazionale, europea e al passo con i tempi, capace di coinvolgere tutti e non lasciare indietro nessuno”. La città, ha poi sottolineato, vuole essere e sarà “una Capitale illuminata, brilleremo dei progetti che musei, teatri, associazioni, scuole, università, accademie, terzo settore, categorie economiche e ordini professionali hanno messo in campo; daremo luce al proverbiale saper fare delle nostre città e dei loro abitanti, alle idee fuori dagli schemi dei giovani e alla preziosa esperienza di chi tanto giovane non è più”. L’auspicio dell’assessore è che “tutto questo non sia un momento di passaggio, ma una opportunità per dare forza e continuità a reti, processi e buone pratiche che sono state avviate e che dovranno proseguire negli anni a venire, diventare parte costitutiva del nostro modo di lavorare”. (Rin)