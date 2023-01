Ucraina-Turchia: colloquio Zelensky-Erdogan, focus su accordo sul grano e sua espansione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina conta sull’assistenza turca nel recupero dei prigionieri politici del Cremlino, dei bambini sottratti nei territori occupati, degli ostaggi civili e dei prigionieri di guerra. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha avuto un colloquio con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. “Abbiamo discusso della necessità di continuare l’iniziativa del grano e della possibilità di espanderne la geografia ad altre parti dell’Ucraina”, ha detto Zelensky. “Abbiamo discusso anche in dettaglio gli sforzi diplomatici necessari per attuare la formula di pace”, ha continuato il presidente ucraino, che ha ringraziato Erdogan per aver organizzato un incontro dei difensori civici di Ucraina, Turchia e Russia ad Ankara. (Kiu)