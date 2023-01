Lazio 2023: Ventura (Udc), necessario sostenere imprenditori e ridurre burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato consigliere con la lista Udc alle elezioni regionali del Lazio, Luca Ventura, in una nota afferma: "Conosco perfettamente le difficoltà di chi ogni giorno fa impresa nel nostro territorio e le preoccupazioni dei giovani che decidono di far partire un'attività da zero. È necessario sostenere con più convinzione gli imprenditori che devono fare i conti con una burocrazia fuori dal tempo. Penso agli imprenditori agricoli - spiega - che con il nuovo Programma di sviluppo rurale, approvato dall'attuale Giunta regionale, per accedere ai fondi devono barcamenarsi tra lungaggini burocratiche e pratiche amministrative che spesso costringono le imprese a rinunciare. È urgente - aggiunge - istituire un fondo regionale ad hoc per le startup innovative che nel Lazio sono più di 1.700, investire sulla formazione dei giovani imprenditori prevedendo master tenuti dalle aziende e finanziati con contributi a fondo perduto. Non possiamo abbandonare chi decide di investire nel nostro territorio". (Com)