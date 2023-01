Turismo termale: Santanchè presenta a Parigi offerta italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è presente alla fiera "Les Thermalies 2023", con Federterme Confindustria, grazie ad un padiglione curato dall’l'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane che affianca da anni l'Associazione nella realizzazione di eventi e appuntamenti di rilievo per il settore termale. In questo contesto, all’interno dell’area espositiva oggi il ministro del Turismo, Daniela Santanchè insieme al presidente di Federterme, Massimo Caputi, il direttore Parigi Ice, Luigi Ferrelli, l'amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, ha presentato l’offerta turistica termale italiana e la piattaforma ItalCares ideata e promossa da Federterme con il cofinanziamento del ministero del Turismo. Ha portato il saluto di benvenuto l'ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D'Alessandro. E' quanto si legge in una nota. Attraverso l'organizzazione di una partecipazione collettiva italiana a questa fiera, fra le più importanti in Europa per il settore termale, si intende rafforzare l'internazionalizzazione del nostro sistema termale e del benessere e intercettare la domanda dei consumatori francesi, particolarmente vivace in questo momento. "Vorrei ringraziare l'ambasciatrice italiana in Francia Emanuela D'Alessandro per il lavoro che sta facendo e fa per l'Italia. Vorrei, inoltre, ringraziare anche i francesi, un popolo che amo moltissimo. Soprattutto perché come seconda destinazione turistica scegliete l'Italia. D'altra parte, ci chiamavano le sorelle latine", ha dichiarato Santanchè, oggi, prima di visitare gli stand italiani del salone Les Thermalies sul benessere termale al Carrousel du Louvre. "Sono orgogliosa oggi di essere qui perché il ministero del Turismo ha un compito importante: aiutare i player del settore a fare meglio e di più, a mettere le condizioni per le quali tutti i player possano lavorare al meglio. Ringrazio il presidente di Federterme Caputi - ha sottolineato ancora Santanchè - che mi ha dato questa opportunità, perché ci tenevo come ministro del Turismo ad essere al fianco di un settore che negli anni della pandemia ha sofferto in maniera molto importante e che, oggi, il mio ministero deve assolutamente sostenere". (segue) (Com)