Turismo termale: Santanchè presenta a Parigi offerta italiana (2)

- "L'Italia è soltanto ottava per quanto riguarda il turismo del benessere e non ne siamo contenti, perché vogliamo progredire in quanto il turismo termale è stato scoperto dagli antichi romani - ha rimarcato Santanchè - siamo stati, quindi, la prima nazione che aveva compreso il beneficio delle terme. Siccome è un settore che abbiamo esportato noi tanti anni fa dobbiamo riappropriarcene, tornando di nuovo al primo posto di questa classifica". Il ministro ha concluso parlando degli obiettivi del governo, che deve "fare due cose: primo, ci deve credere; secondo: deve mettere nelle migliori condizioni chi lavora in questo comparto ed aiutarlo ad andare avanti". "La presenza del ministro Santanchè qui oggi costituisce una chiarissima testimonianza dell'attenzione con la quale intende promuovere il settore turistico nel nostro Paese in un mercato molto importante per noi come quello francese", ha affermato Emanuela D’Alessandro, ambasciatrice italiana a Parigi. "Le terme rappresentano una delle punte di eccellenza del Made in Italy. Abbiamo fatto toccare con mano ai tanti visitatori di questi giorni, l''Italian way of life'", ha detto Massimo Caputi, presidente di Federterme, "fatto di attenzione per il benessere della persona, considerato sotto tutti i profili, dalla cura, al relax, all'enogastronomia di qualità, all'ambiente. L'Italia non ha rivali, ma è bene sempre procedere sulla strada del costante miglioramento degli standard qualitativi, per poter essere sempre in grado di affrontare le sfide di competitors ogni giorno più aggressivi. Il grande successo dell'Italia a Les Thermalies è la prova, se mai ve ne fosse stato bisogno, della bontà del progetto sul turismo medicale e del benessere realizzato da Federterme e finanziato proprio in questi giorni dal ministero del Turismo". (segue) (Com)