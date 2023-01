Turismo termale: Santanchè presenta a Parigi offerta italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le terme consentono di attrarre quote di mercato turistico anche in periodi dell’anno di bassa stagione consentendo una distribuzione omogenea dei flussi sul territorio nazionale. Buone le performance dell’Italia per il mese di dicembre appena trascorso, le prenotazioni complessive delle camere disponibili nelle strutture ricettive sui canali delle Online travel agencies sono risultate al 37,6 per cento contro il 18,8 per cento dello stesso mese del 2021 e il comparto termale si è mostrato perfettamente in linea con la media nazionale, raggiungendo un tasso di saturazione del 37,5 per cento delle disponibilità di dicembre", il commento di Ivana Jelinic, ceo Enit. "Analizzando le festività natalizie dal 19 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, per le terme sono state riservate il 35,1 per cento delle camere disponibili nelle strutture ricettive sui canali delle Ota, contro il 18,4 per cento dello stesso periodo 2022/2021. In questo caso, le performance del prodotto termale superano, anche se di poco, il risultato medio nazionale (32,5 per cento)", ha concluso Jelinic. (Com)