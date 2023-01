Aerospazio: Airbus termina preparazione della navicella Juice per la sua missione su Giove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La navicella Juice (Jupiter Icy Moons Explorer Mission), costruita da Airbus, lascerà a breve Tolosa per raggiungere Kourou, nella Guyana francese, e decollare con un Ariane 5 nell'aprile 2023. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. La partenza da Tolosa è prevista per l'inizio di febbraio. La navicella si trova presso lo stabilimento Airbus di Tolosa dall'agosto 2021 per l'assemblaggio e i test finali. L'assemblaggio comprende l'integrazione delle unità strumentali finali e dei più grandi pannelli solari mai costruiti sulla Terra per una missione di esplorazione planetaria, necessari ad alimentare la missione a 740 milioni di chilometri dal Sole. "Con l'avvicinarsi della partenza di Juice per il sito di lancio, guardiamo indietro al suo lungo viaggio terrestre attraverso vari siti Airbus in Europa verso l'integrazione finale, con il coinvolgimento di quasi 500 dipendenti Airbus che hanno preparato il veicolo spaziale per la sua crociera di otto anni", ha dichiarato il Project Manager di Juice presso Airbus Defence and Space, Cyril Cavel. "È stata un'avventura incredibile, insieme a più di 80 aziende in tutta Europa, per dare vita alla visione dell'Esa e studiare infine Giove e le sue lune ghiacciate nei minimi dettagli", ha continuato. (segue) (Com)