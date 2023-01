Aerospazio: Airbus termina preparazione della navicella Juice per la sua missione su Giove (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in occasione di un evento stampa che si è tenuto a Tolosa, è stata inaugurata una targa commemorativa in onore di Galileo. La targa è stata montata sulla navicella in onore dell'astronomo italiano che, nel 1610, fu il primo a osservare Giove e le sue lune maggiori con un telescopio. Durante il suo viaggio di oltre due miliardi di chilometri, la sonda Juice, che pesa 6,2 tonnellate, raccoglierà dati sulle lune ghiacciate di Giove per cercare di capire se queste possano ospitare vita microbica. Con dieci strumenti scientifici all'avanguardia, tra cui telecamere, spettrometri, un radar che penetra il ghiaccio, un altimetro, un esperimento di radio-scienza e sensori, Juice condurrà uno studio innovativo del sistema gioviano che includerà analisi approfondite di tre lune potenzialmente oceaniche: Ganimede, Europa e Callisto. Durante la sua missione quadriennale, la navicella trascorrerà nove mesi in orbita attorno alla luna ghiacciata Ganimede per analizzarne la composizione e l'evoluzione, caratterizzarne l'oceano sotto il ghiaccio e studiarne la potenziale abitabilità. Dopo essere stata selezionata dall'Esa come prime contractor nel 2015, Airbus ha assunto la guida di un consorzio industriale paneuropeo per progettare e costruire questo veicolo spaziale unico. (Com)