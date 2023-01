Brescia-Bergamo: Del Bono, siamo pronti ad accogliere, ne usciremo più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pronti ad accogliere e le nostre città conoscono bene il valore e il senso dell'accoglienza” che è “la cultura della cura, quella che abbiamo trovato nei giorni bui della pandemia e che ci ha permesso di non sentirci troppi soli". Lo ha affermato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, intervenendo in occasione della cerimonia d’inaugurazione di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023. Le due città - ha rimarcato il sindaco - sono state e saranno anche "laboratori di umanità e di tenerezza” abituate “all'operosità, alla durezza e alla fatica del lavoro, ma che hanno coniugato la concretezza dell'azione con l'umanità della presa in carico" e nella tragedia della pandemia “hanno individuato la strada per uscirne più forti” e questo avverrà anche al termine di questo 2023 di celebrazioni. (Rin)