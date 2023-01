© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i suoi candidati, uomini e donne dal territorio, Forza Italia porterà il suo buongoverno anche in Regione Lazio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Le nostre priorità: una sanità più efficiente, realizzare il termovalorizzatore a Roma per chiudere il ciclo dei rifiuti, liberare il Lazio dal cappio della burocrazia”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)