Lazio 2023: Bianchi in tour a Cassino, "serve rinnovare sistema regionale di autonomie locali"

- Durante l'incontro "Più autonomia per maggiore sviluppo", organizzato dalla Cisl a Cassino, la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, ha detto: "Abbiamo le idee molto chiare. C’è bisogno di rinnovare il sistema regionale delle autonomie locali. Infatti serve una riforma organica di riordino delle funzioni che tenga conto delle caratteristiche disomogenee che ha una Regione come il Lazio che ha al suo interno la Capitale e 254 piccoli comuni per la maggior parte montani. Una riforma - ha aggiunto - che deve avere al centro la leale collaborazione con i diversi livelli di autonomie locali e anche con le associazioni rappresentative. Dobbiamo investire sul rafforzamento dei servizi essenziali, sulla tutela dall’ambiente, sull’innovazione sulla transizione digitale ed ecologica. Vogliamo proseguire il lavoro di riordino e superamento delle comunità montane che sono commissariate da dieci anni per restituire ai territori forme associative che siano in grado di cogliere tutte le opportunità in termini di investimenti e progettualità". Il convegno "Più autonomia per maggiore svilippo", ha dato il via al tour di Bianchi "Un’aria nuova", iniziato da Cassino.(Com)