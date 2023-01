Brescia-Bergamo: Sangiuliano, indicazione capitali Cultura grande segnale rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di indicare Brescia e Bergamo come Capitali della cultura italiana per il 2023 è nata con un preciso intento, quello di “dare un forte segnale di rilancio, orgoglio, prospettiva, dopo la pandemia da Covid-19 che aveva colpito così tragicamente le due province”. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo in occasione della cerimonia d’inaugurazione di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023. Il governo dell’epoca, ha ricordato, opportunamente “sostenne la proposta avanzata dalle due città, che nel nostro immaginario e nel cuore degli italiani erano divenute il simbolo di resilienza alla crisi pandemica e alla sua tragica scia di morti”. (Rin)