Brescia Bergamo: Fontana, l'Uomo al cospetto del suo patrimonio e forte della sua storia, questo è un nuovo Rinascimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si compone, oggi, quel “mosaico della memoria” proprio di chi si interroga, progredisce e lavora per un domani di prosperità. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 al Teatro Grande di Brescia. “Non è, forse, questo, un nuovo Rinascimento? L’Uomo al cospetto del suo immane patrimonio, forte della sua storia e capace di abbracciare uno sguardo di prospettiva e libertà?”, ha proseguito, sottolineando che “un obiettivo così ambizioso si raggiunge solo con l’intelligenza e la volontà di chi è capace di cogliere il contributo di tutti e questa è la più bella e vincente di tutte le sfide. La stessa capacità di fare squadra che ha portato le Olimpiadi Invernali 2026 sul nostro territorio”. “A noi lombardi – ha concluso Fontana rivolgendosi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella presente in sala - , le sfide piacciono. Amiamo e conosciamo il nostro territorio, le sue grandi potenzialità e non vediamo l’ora di rappresentarlo al Paese e al mondo intero”. (Rem)